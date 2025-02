Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Edy Reja ha parlato anche della lotta scudetto che nel weekend vivrà su due incroci "pericolosi": Lazio-Napoli e Juve-Inter.

Lazio-Napoli è una partita imperdibile per lei.

"Lo è per chi ama il calcio, una di quelle sfide a cui non puoi rinunciare. Ci sono anime distinte ma vere, organizzazioni tattiche, talenti, ambizioni".

L’avversaria peggiore per il Napoli, che è pure il “nemico” meno consigliato per la Lazio.

"E per questo e tanti altri motivi è un pomeriggio a cui non si può rinunciare. È una sfida alla pari, non ci sono favoriti, 50% di possibilità per ognuno, poi dipende da come si mette: Conte ha perso tanto senza quei due lì ma resta l’unica che può togliere lo scudetto all’Inter; Baroni ha uomini in fiducia. Uno ha fisicità ed esperienza che abbondano, l’altro forse maggior tecnica".

Quanto valgono le due vittorie Lazio in questa stagione?

"Un pochino un segno l’hanno lasciato. E comunque sottolineano che il Napoli, cioè la capolista, è andato in difficoltà sia in casa propria che fuori".