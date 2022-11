Come vede questa Juventus? A rispondere alla domanda ci pensa l'ex attaccante Fabrizio Ravanelli . "Nelle ultime partite di campionato, ma pure in quella in Champions col Psg, ho visto una squadra cresciuta passo dopo passo - dice a Tuttosport -. Con l’Inter, dopo un primo tempo affrontato con troppo rispetto reverenziale verso i nerazzurri, la ripresa è stata disputata alla grande. Ho rivisto la Juve di Allegri, quella squadra pragmatica e concreta a cui è difficile fare gol. Un undici che ha intensità, una qualità non da poco: oggi se non sei al top della condizione fisica fai fatica contro qualsiasi rivale".

La Juve può vincere la Serie A?

"Ad oggi il campionato è ingiocabile. Il Napoli in questo momento è nettamente superiore a tutti. Quindi la Juventus, così come Inter, Milan, Lazio, Atalanta e Roma, deve solo pensare a conquistare più punti possibili. Nella sosta per il Mondiale, chi resterà qui dovrà lavorare sodo per una ripartenza a tutto gas".

Contro l’Inter Danilo capitano e Bonucci in panchina, cosa significa?

"Leo in questo momento non può giocare tutte le partite per un discorso di carta d’identità, poi ha giocato titolare contro il Verona. Danilo è quel giocatore eletto dallo spogliatoio perché è un leader. Credo sia un bel capitano per la Juve".