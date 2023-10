Tonny Sanabria ha ritrovato il gol dopo cinque mesi, anche se va ovviamente considerata la pausa estiva senza partite. Il gol gli mancava da dodici gare, lo ha ritrovato in nazionale contro la Bolivia ed è stato anche decisivo (vittoria per 1-0). Ciò nonostante, secondo Tuttosport, "risulta difficile - quasi ai confini dell’impossibile - vederlo titolare contro l’Inter. Per un motivo molto semplice: soltanto stasera arriverà a Torino. Un solo allenamento completo con la squadra, domani, potrebbe non bastargli, a maggior ragione perché Zapata sta bene ed è sempre rimasto agli ordini di Juric".

In più la coppia con Zapata è stata utilizzata solo per pochi minuti finora. Più facile che possano giocare dall'inizio a partire dalla sfida contro il Lecce.