Stanislav Lobotka sembra pronto al rientro già dal 1'. Fermatosi per un infortunio muscolare patito in nazionale, il centrocampista (secondo Tuttosport) tornerà a disposizione a San Siro contro l'Inter direttamente tra i titolari.

Conte chiederà aiuto anche ai suoi attaccanti, che dovranno battere un recente tabù. Tra Kvaratskhelia, Politano, Simeone, Raspadori, Lukaku e Neres, nessuno ha mai segnato un gol all'Inter in carriera. L'ultimo attaccante partenopeo a segnare ai nerazzurri è stato Insigne a febbraio 2022 su rigore, mentre per una rete su azione bisogna risalire a Mertens nel novembre 2021.