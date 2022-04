La Juventus recupera alla spicciolata tutti i suoi nazionali. Come riporta Tuttosport, restano fuori Chiesa, Kaio Jorge e McKennie. In compenso è tornato a disposizione Zakaria dopo i problemi all'adduttore sinistro. Potrebbe essere utilizzato a gara in corso. Da martedì è tornato in gruppo Vlahovic, oggi toccherà a Locatelli, domani ad Arthur.