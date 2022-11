Angle Di Maria, Gleison Bremer e Dusan Vlahovic. Saranno questi, come confermano oggi La Gazzetta dello Sport e gli altri quotidiani, i tre ritorni di lusso in casa Juventus in vista del big match contro l'Inter. Allegri deciderà chi schierare dal 1' solo dopo l’allenamento di oggi: Milik si gioca una maglia in avanti con il serbo, mentre l'ex Torino potrebbe torna in campo dall'inizio in una difesa completata da Danilo e da uno tra Bonucci e Alex Sandro.