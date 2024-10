Secondo Tuttosport sarà un Empoli non troppo rivoluzionato quello che oggi pomeriggio alle 18.30 sfiderà l'Inter al Castellani. Turnover proibitivo in difesa a causa delle assenze: Sazonov starà fuori a lungo, Viti avrebbe bisogno di rifiatare ma De Sciglio non è ancora pronto dal 1'.

A centrocampo potrebbe cambiare qualcosa con Henderson per Anjorin, ma c'è anche Maleh in miglioramento. Davanti è fuori Esposito, spazio a Fazzini alle spalle di Solbakken e Colombo.