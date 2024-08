Secondo Tuttosport, quella di questa sera al Meazza sarà un'Atalanta con Cuadrado in più, ma senza il recentemente ceduto Koopmeiners (ovviamente) e l'infortunato Hien, con il rientro invece di Lookman per la panchina. In difesa ballottaggio aperto tra Godfrey e Ruggeri, con Djimsiti e De Roon in retroguardia.

Esterni saranno Bellanova e Zappacosta, davanti De Ketelaere e Brescianini a supporto di Retegui. Il nuovo acquisto ed ex di turno Cuadrado potrebbe entrare dalla panchina.