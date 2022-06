Spazio al duello di mercato tra Juventus e Inter sulla prima pagina dell'edizione di Tuttosport di oggi, mercoledì 29 giugno 2022. "Juve in azione. Cambiaso sì. Il terzino si accorda con la Juve che darà Dragusin al Genoa. Resta da definire la quota in contanti. Contatto Bremer. I bianconeri si inseriscono nella trattativa fra Toro e Inter per il centrale. Se parte De Ligt, anche il brasiliano fra le alternative"