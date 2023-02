"La coppa ci ridà la Juve" è il titolo principale della prima pagina proposta oggi da Tuttosport.

Un gol di Bremer elimina la lazio e porta i bianconeri (finalmente solidi e concreti) in semifinale: lì li aspetta l'Inter per una doppia sfida che per i tifosi significherà molto. Allegri: "Riecco lo spirito giusto".