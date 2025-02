Spazio a Lautaro, a Juve-Inter e all'intervista del ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, venerdì 14 febbraio.

"Lautaro sei unico. In pochissimi forti come lui. Sarà un grande derby d'Italia". Il ct dell'Argentina Scaloni accende Juve-Inter. La corsa per recuperare Thuram", si legge