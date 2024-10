Spazio all'Inter e a Nicolò Barella sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 10 ottobre.

"Barella fa di tutto per l'Inter. Super lavoro per tornare con la Roma", il titolo del trafiletto. "Juve-Skriniar si può dopo l'infortunio di Bremer", il titolo dell'apertura dedicata all'ex difensore dell'Inter. "Per lo scudetto vedo nerazzurro, ma Conte c'è già", l'anteprima dell'intervista a Ranieri.