Cesare Prandelli vede nell'Inter la candidata principale allo scudetto. "Non è difficile sostenere che sia l’Inter: ha corsa, qualità, una rosa profonda con 20 titolari. Coniuga la gioventù di alcuni elementi - da Frattesi a Thuram - con l’esperienza di altri come Mkhitaryan. Ha freschezza e forza fisica: in questo momento sta dimostrando di possedere la consapevolezza della propria qualità. La Juventus? L’Inter ha qualcosa in più ma, come dice Allegri, dopo dicembre. Se Vlahovic e Chiesa stanno bene...".