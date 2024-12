"L’Atalanta è una candidata allo scudetto, lo penso da mesi". Lo dice Cesare Prandelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

In cosa la vede diversa dalle passate stagioni?

"La capacità di soffrire. Nel ciclo Gasperini, l’Atalanta è sempre stata bella da vedere, con momenti di calcio sopraffini. Ma quando non riusciva a esprimersi al massimo, difficilmente portava a casa i tre punti. In questi mesi, invece, i nerazzurri hanno vinto partite sporche, in cui magari la prestazione è stata meno esaltante".

Come è scattato questo cambio di mentalità?

"Io credo tutto derivi dalla coppa alzata a maggio".

A Roma è stata decisiva anche la panchina.

"Vero ed è un bel segnale, perché hai vinto con CDK, Lookman e Retegui sottotono. Gasp ha, forse come non mai, una rosa profonda e variegata e di questo va dato merito alla società".