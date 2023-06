Intervistato dalla Gazzetta dello Sport dal ritiro della Nazionale Under-20, Pio Esposito ha parlato anche di Inter prima della semifinale con la Corea del Sud in programma giovedì prossimo.

Un’Italia così se l’aspettava?

"Fin dal primo allenamento ho capito che eravamo forti tecnicamente. Ma come gruppo lo siamo di più. In queste competizioni è la cosa che più fa la differenza perché non hai tanto tempo per preparare le cose di campo, quindi è la squadra più compatta che spesso ha la meglio. Il mister è bravissimo a trasmettere questo valore. Abbiamo un sogno enorme, il Mondiale. E lavoriamo per realizzarlo".

All’Inter si è allenato anche in prima squadra: cos’ha imparato da Lukaku, Dzeko & c.?

"La cosa che più ha colpito è la serenità quando arriva loro il pallone. Fanno la cosa giusta con una tranquillità incredibile, gesti e movimenti complicati per loro sono facili facili".

In cosa deve migliorare?

"In primis nella rapidità, devo assolutamente velocizzare i primi passi dello scatto".

Sincero: chi è il più forte tra voi tre Esposito?

"I miei fratelli dicono che sono io. Preferisco stare in silenzio e vedere dove riesco ad arrivare".

