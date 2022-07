A portare Gleison Bremer al Torino è stato l'allora direttore sportivo granata Gianluca Petrachi, oggi convinto che il difensore possa sfondare anche nella Juventus. "Io dico di sì e dico anche la società bianconera si è messa in casa un difensore top. Ha fatto davvero un grande affare, per il presente e per il futuro - dichiara a Tuttosport -. Sarà all’altezza della maglia bianconera non soltanto in campionato ma anche nelle sfide di Champions League. Me lo immagino già. Tra l’altro stiamo parlando di un ragazzo di 25 anni che non ha ancora raggiunto il massimo del proprio potenziale. Magari non capisco nulla di calcio, ma se devo dire la mia, Gleison è più forte di De Ligt. Molto più forte. La difesa bianconera con questo cambio ci guadagna».