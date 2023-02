Nel lontano 1988 Luciano Spalletti, che ai tempi indossava la maglia dello Spezia, si ritrovò a sfidare Diego Armando Maradona. Era un match di Coppa Italia e contro quel Napoli (che vinse 3-1) c'era anche Nicola Peragine. "Restammo in partita fino a dieci minuti dalla fine, peccato che poi si svegliò Diego e che ad inizio ripresa Bianchi mise dentro Carnevale che era in stato di grazia - ricorda a La Gazzetta dello Sport -. Però Luciano fece un partitone, contro i grandi avversari si esaltava. L’anno dopo in Coppa sfidammo anche l’Inter e lui marcò benissimo Serena facendo in modo di contrastarlo anche nel gioco aereo".