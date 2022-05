Appena promosso in Serie A alla guida della Cremonese, Fabio Pecchia si lancia in giudizi sia sulla corsa scudetto che sulla finale di Coppa Italia. "Il Milan ormai ha lo scudetto in tasca? Devo fare gli scongiuri, ma probabilmente sì. Il Milan mi è piaciuto molto fin da subito, ha fatto un campionato straordinario, in piccolo noi a Cremona abbiamo fatto qualcosa di simile, ci somigliamo come modo di giocare. Però, come insegna la nostra ultima parte di stagione, finisce solo quando finisce, aspettiamo dunque. La finale di Coppa Italia? Quando la Juve arriva in finale, sa come affrontare l’appuntamento, ne ha da sempre le capacità. Io non ci troverei nulla di strano a vederla alzare la Coppa, questa è una squadra che ha i valori per vincere un trofeo in stagione. A parte i due mesi iniziali, poi ha fatto la Juve di sempre. Purtroppo quell’avvio ha compromesso l’annata. Ma nonostante ciò, è arrivata quasi a reinserirsi nella lotta scudetto, perdendo con l’Inter, contro la quale strameritava: partita assurda, sarebbe stato stretto anche il pareggio".