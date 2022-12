Passarella, dica la verità: se l’aspettava l’Argentina in finale? "Certo, perché l’Argentina gioca sempre per vincere, non soltanto al Mondiale. Non dimenticate che siamo campioni del Sudamerica e per la nostra storia non ci accontentiamo mai di partecipare. L’Argentina deve sempre uscire campeon ".

Tutto pronto per la finalissima dei Mondiali. La Gazzetta dello Sport intervista Daniel Passarella , ex campione del mondo 1978 ed ex interista, proprio per parlare dell'ultimo atto in Qatar.

Lei ha vinto nel 1978 con Menotti e nel 1986 con Bilardo: a chi assomiglia Scaloni?

"Più a Menotti, perché come lui crede in un calcio coraggioso, con un vero gioco di squadra. E infatti anche l’Argentina del 1978 è stata considerata più completa di quella del 1986, anche se quando si vince la gioia è sempre la stessa".

Aspettavamo gli “italiani” Di Maria, Paredes, Lautaro e Dybala, invece i protagonisti sono stati altri...

"E questa è la conferma che l’Argentina ha un eccellente organico, con un ottimo portiere come Martinez, grandi centrocampisti come Enzo Fernandez, De Paul, Mac Allister e un grande attaccante come Alvarez, a parte Messi, che ha già segnato quattro gol. Il Mondiale, però, non è ancora finito e quindi anche quelli che in finale partiranno dalla panchina potrebbero essere decisivi. Lautaro, per esempio, lo è stato trasformando l’ultimo rigore contro l’Olanda, per cui sarà anche merito suo se vinceremo la coppa".

Ha parlato prima dell’Italia: quanto le è mancata in questo Mondiale?

"Tantissimo, perché l’Italia è la mia seconda casa, dove ho ancora tanti amici come Antognoni e Galli. Un Mondiale senza l’Italia è come una partita senza pubblico. E quindi, per rifarsi, auguro all’Italia di arrivare in finale nel 2026. Naturalmente contro l’Argentina campione del Mondo in carica".