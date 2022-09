Tra gli intervistati sull'edizione odierna da La Gazzetta dello Sport c'è anche Jean-Pierre Papin, incalzato su Milan-Napoli ma non solo. "Il Napoli mi ha colpito, è una squadra molto interessante con un ottimo allenatore e belle individualità - dice l’ex rossonero, Pallone d’oro ‘91 -, ma non sottovalutate quello scudetto sul petto, può avere effetti straordinari...", dice il francese.

Milan e Napoli comandano in A e nei gironi di Champions. La bilancia da che parte pende?

"Leggermente dalla parte del Milan. È una squadra completa, arricchita dall’esperienza del successo e non ancora al top della condizione: quando crescerà, i ritmi si alzeranno anche in Europa. Oggi poi ha una tranquillità che l’anno scorso non sempre si vedeva: la gestione dei momenti del match è da top club, sa quando accelerare e quando abbassare il ritmo".