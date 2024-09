Alfredo Paniccia, allenatore dell'L84 di Volpiano (Serie A di futsal) e premiato come miglior tecnico del campionato secondo colleghi, capitani, giornalisti e appassionati, ha parlato dell'Inter di Inzaghi a Tuttosport.

"Uno dei mantra del nostro sport è quello di creare giocatori universali - racconta Paniccia -. Nel futsal ci sono ruoli specifici come i centrali, i laterali e i pivot, ma gli universali sono la fortuna di tutti perché sono quei giocatori in grado di risolvere problemi in ogni zona del campo; sanno difendere e attaccare con, quasi, la stessa intensità e qualità. Perché ovviamente il centrale è più bravo a difendere e il pivot ad attaccare, così come Bastoni è più bravo di Lautaro a difendere e l'argentino ad attaccare, ma tutti e due nel gioco di Inzaghi sanno fare entrambe le cose".

"Inzaghi ha saputo fare uno step successivo al gioco che l’Inter aveva per esempio con Conte - prosegue Paniccia -. Agli schemi codificati e precisi al millimetro dell’attuale allenatore del Napoli, ha aggiunto questo interscambio di ruoli e una maggiore libertà ai giocatori negli ultimi 30 metri. Come nel futsal. L'Inter è un club all'avanguardia per quanto concerne l'utilizzo della doppia attività, calcio e futsal, nella metodologia dell'attività di base, perché così i ragazzi imparano alcuni gesti tecnici che possono poi essere basilari per la loro crescita", conclude Paniccia.