Voti pressoché in linea con quelli degli altri due quotidiani sportivi nazionali quelli che Tuttosport ha riservato agli interisti protagonisti nella vittoria corsara di Udine. Eccoli nel dettaglio:

PADELLI 6.5 Ritrova la Serie A dopo 1.253 giorni (ultima presenza negli almanacchi il 28 agosto 2016, Torino-Bologna 5-). Reattivo due volte su De Paul e Fofana, bravo a smanacciare un cross velenoso di Sema. Nonostante tanta ruggine da togliersi di dosso, ha superato l’esame.

SKRINIAR 7 Senza Handanovic è lui capitano: prestazione all’altezza della fascia.

DE VRIJ 7 Solito gigante in mezzo alla difesa. Ormai non fa più notizia. BASTONI 7 Praticamente inappuntabile tranne per l’ammonizione che gli costerà il derby.

MOSES 6 Alla prima da titolare in Italia, dimostra perché Conte l’ha fortissimamente voluto: gioca larghissimo e punta ogni volta che può l’uomo. Dall’altra parte c’è però Sema che è un clientelaccio quando è lui ad accelerare. D’Ambrosio (38' st) ng.

VECINO 6 Prima dà un bel pallone ad Eriksen, poi, per poco, non fa gol di ginocchio (19' pt). Lievita alla distanza.

BARELLA 6.5 L’ammonizione presa dopo 11' per un placcaggio su Lasagna non lo agevola. Bravissimo a pescare Lukaku sull’1-0.

YOUNG 6.5 Salva un gol intercettando il tiro di Stryger-Larsen (38' pt). E gioca con giudizio.

ERIKSEN 5.5 Pure per lui esordio dal 1'. Per un quarto d’ora è il faro del centrocampo. Quando però l’Udinese alza il ritmo, finisce fagocitato dagli eventi. Brozovic (13' st) 6.5 Entra lui e l’Inter ritrova logica.

LUKAKU 7.5 L’ingresso di Sanchez gli consegna un partner con cui dialogare e, alla prima palla utile, fa secco Musso. Si ripete poco dopo su rigore: il pallottoliere sale a 12 gol in 11 trasferte,16 in 22 giornate di campionato. Con numeri così, gli si può perdonare il gol che sbaglia tirando addosso a Musso. ESPOSITO 5.5 Pronti via e impegna subito Musso con una bella sassata. Poi lotta su ogni pallone come se fosse l’ultimo, a inizio ripresa, spreca un’occasione d’oro. Sanchez (13' st) 7 Il suo ingresso dà la sveglia all’Inter. Conquista il rigore e... una maglia da titolare nel derby.

