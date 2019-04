Voti alti per i nerazzurri anche su Tuttosport, con il quotidiano torinese che premia in particolare Perisic e Icardi.

HANDANOVIC 6 Nel finale mantiene la porta inviolata grazie a un bel balzo su Kouamé.

D’AMBROSIO 6.5 L’azione del rigore nasce da un suo lancione per Icardi. Bravo pure in fase difensiva.

MIRANDA 6.5 Gioca (bene) la seconda partita in quattro giorni, ma d’altronde sarebbe ingeneroso definire riservista un giocatore dal suo curriculum

SKRINIAR 6.5 Riscatta con gli interessi la nottataccia con la Lazio, anche se il Genoa davanti - soprattutto dopo l’uscita di Sanabria - era ben poca cosa.

ASAMOAH 6.5 Bravo tanto a offendere (come fotografa l’assist a Gagliardini) che a difendere. E alquanto realista nel buttare giù Sanabria anche al costo di sprecare un’ammonizione.

GAGLIARDINI 8 Nel primo tempo è il signore del centrocampo, oltre al gol, recupera palloni, regala lanci illuminanti e mette peso alla manovra. Nella ripresa è meno straripante ma, di testa, fa doppietta confermandosi bestia nera del Genoa a cui ha segnato 4 gol in campionato. Era dai tempi dell’Atalanta che non stava così bene.

BROZOVIC 7 Rispetto alla gara con la Lazio, ha un’altra cattiveria: governa il gioco e aspira palloni agli avversari come prova l’azione del palo colpito da Icardi nata da un suo “scippo” a un genoano. Joao Mario (20' st) 6 Dà il suo contributo dopo essersi commosso per la dedica da Gagliardini del primo gol interista.

POLITANO 7 La gamba gira a meraviglia e lui è sempre nel vivo della manovra. Gran partita. Borja Valero (29' st) ng.

NAINGGOLAN 6.5 Dà intensità a ogni azione d’attacco.

PERISIC 7.5 Paradossalmente, proprio grazie alla presenza del suo “nemico” Icardi trova un partner che riesce a dialogare con lui come prova l’azione del terzo gol nerazzurro (suo quinto in campionato). Prestazione (finalmente) scintillante.

ICARDI 7.5 Parte evidentemente contratto per la tempesta di sentimenti covati nei 53 giorni passati nel limbo. Quando ingrana però fa il vuoto: centra un palo (sbagliando nel voler “abbattere” la porta), si procura e trasforma il rigore (raggiunto Vieri a quota 123 nella classifica dei bomber nerazzurri) e regala a Perisic l’assist per il 3-0 con un passaggio illuminante. Quanto era mancato all’Inter... Keita (35' st) ng.

ALL. SPALLETTI 7 Ritrova Icardi e tutti i problemi d’incanto scompaiono (impressionante il 74% di possesso palla nel primo tempo).

VIDEO - POKER AL GENOA, TRAMONTANA IN VISIBILIO PER UNA GRANDISSIMA INTER