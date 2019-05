Voti non straordinari (eufemismo) anche nelle pagelle di Tuttosport. Spiccano il 7 ad Asamoah e i 6,5 a Skriniar, Brozovic e Nainggolan.

HANDANOVIC 6 Si regala il 16° clean sheet stagionale anche grazie a due parate (non difficili) su Mandragora.

D’AMBROSIO 6 Tiene bene la posizione e non disdegna qualche incursione offensiva. Nel primo tempo ha pure sulla testa la palla che potrebbe portare avanti l’Inter ma è poco fortunato. Ammonito, salterà il Chievo per squalifica.

DE VRIJ 6 Un ingenuo fallo su Pussetto regala una velenosa punizione per l’Udinese dal limite. Quella è pure l’unica sbavatura della sua gara.

SKRINIAR 6.5 Gioca con il pilota automatico inserito.

ASAMOAH 7 La gamba gira come nei momenti migliori, tanto che è tra i più intraprendenti dell’Inter.

BROZOVIC 6.5 Comanda il gioco, ripropone la “posizione del coccodrillo” su una punizione di De Paul, con un bel destro, mette i brividi a Musso e, a inizio ripresa, salva un gol su Lasagna. Rischia di rovinare tutto quando mette le mani su Mandragora in area ma, a conti fatti, è tra i migliori della compagnia. Ammonito, pure lui salterà il Chievo.

BORJA VALERO 5 Gioca a ritmi soporiferi e combina pure qualche pasticcio sul giropalla: l’impressione è che sia molto più utile a partita in corso che dall’inizio. Icardi (18' st) 5.5 Tocca cinque palloni, ma quel fallo di De Maio...

POLITANO 5 La fisicità di Zeegelaar soffoca il suo spirito di iniziativa. Candreva (32' st) 5.5 Non incide.

NAINGGOLAN 6.5 Quando riesce a entrare nel vivo del gioco mette il turbo all’Inter: non a caso la parata più difficile del primo tempo Musso la fa su una sua conclusione.

PERISIC 5.5 Nel primo tempo si nota solo perché batte un paio di punizioni. Nella ripresa dà segni di vita più consistenti (colpo di testa alto sulla traversa e un bel cross messo in angolo da De Maio). La cosa migliore della sua partita la fa al minuto 87' recuperando alla disperata su Lasagna.

MARTINEZ 5.5 Si palesa dopo un tempo con un rasoterra che Musso devia con un buon riflesso. Vita dura quella del centravanti se non ti arriva un pallone giocabile. Keita (34' st) 5.5 Non azzecca una giocata, tranne il guizzo che costringe Musso all’ultima parata della serata.

ALL. SPALLETTI 5.5 Pareggio dopo pareggio, la qualificazione in Champions sta diventando uno stillicidio. Sbaglia a dare fiducia a Borja Valero e poi a togliere Martinez per un evanescente Keita.

