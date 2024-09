Le pagelle di Monza-Inter evidenziano la serata complicata dei nerazzurri. Si salva Sommer, senza colpe e quindi con un 6 in pagella. Cinque, invece, per Pavard fulminato da Dany Mota. Sufficiente De Vrij (solo peccati veniali) mentre Carlos Augusto è da 7 con l'assist vincente a Dumfries. Quindi un doppio 5, a Darmian che combina poco e a Frattesi a cui manca la capacità di Barella di legare il gioco. Voto 5,5 per Asllani, discreta precisione ma ritmo troppo compassato. Di poco insufficiente anche Mkhitaryan, anche lui sotto ritmo. Bene Dimarco, 6,5: estro, qualità e visione di gioco.

Davanti note dolenti: 5 a Thuram e Lautaro, prendono un 6 i subentrati Taremi e Correa, Arnautovic è da ng. Dalla panchina anche Dumfries con un 6,5 grazie alla rete del pari e Zielinski con un 5,5: sarà meglio la prossima... Pagella da 5,5 anche per Inzaghi, allenatore di una squadra che non riesce mai ad andare in ritmo nonostante i cambi fatti presto.

Nel Monza 7 a Izzo, Dany Mota e Nesta. Insufficienza da 5 per Pedro Pereira e Kyriakopoulos, 6,5 per Daniel Maldini.

Male Pairetto, 5: sbavatura grave il vantaggio non concesso al Monza nel finale.