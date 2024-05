Fioccano le insufficienze nella pagelle dell'Inter proposte da Tuttosport dopo il ko di Reggio Emilia. A strappare il 6 sono i soli Audero, De Vrij, Cuadrado e Carlos Augusto, mentre il peggiore è Dumfries.

Audero 6 Bravo a dire di no a Lipani in apertura, Laurientè sbuca da pochi passi e non gli lascia scampo.

Pavard 5.5 Uno dei più attivi in fase di spinta, ma è poco lucido quando si lascia andare a qualche fallo di troppo. Chiude tardi su Laurientè.

De Vrij 6 Il più attento di una difesa meno granitica del solito.

Bastoni 5.5 Non ricorderà con particolare piacere la sua gara numero 200 con la maglia dell’Inter. Insolitamente svagato, arriva tardi a chiudere su Laurientè. Buchanan (24’ st) 5.5 Non gioca da tanto tempo, probabilmente troppo.

Dumfries 4.5 Regala palla a Doig in occasione della rete di Laurientè, una leggerezza non da campione d’Italia. Prova a rimediare in un paio di circostanze, senza fortuna. Cuadrado (15’ st) 6 Dimostra almeno un po’ di voglia di darsi da fare.

Frattesi 5.5 Ex con tanta voglia di mettersi in mostra, finisce per incartarsi senza trovare lo spunto giusto. Barella (24’ st) 5.5 Un tiro alto da lontano, una palla per Cuadrado. Troppo poco.

Asllani 5.5 Regia di piccolo cabotaggio, senza squilli. Klaassen (29’ st) 5.5 Non riesce a trovare la giocata.

Mkhitaryan 5.5 Se anche l’armeno si prende una serata di relax per l’Inter è dura. Si lascia prendere dal ritmo basso e finisce per perdere le distanze. Arnautovic (15’ st) 5.5 Ha l’unica vera palla per il pareggio, Kumbulla è bravo a chiuderlo in corner.

Carlos Augusto 6 La duttilità per giocare prima a tutta fascia e poi “braccetto” di sinistra.

Martinez 5.5 Il gol lo segnerebbe anche, ma è in fuorigioco. Lì si spegne.

Sanchez 5.5 Impegna Consigli nella prima frazione e sembra poter diventare protagonista.

All. Inzaghi 5.5 Non riesce a scuotere una squadra sazia di stelle e di feste.