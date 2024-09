Pagelle quasi tutte con ottimi voti per l'Inter su Tuttosport. Quattro 6,5 di fila per Sommer, Bisseck (ogni volta supera un'asticella più alta), Acerbi e Bastoni, che anticipa costantemente Bernardo Silva. Sufficiente il subentrato Pavard.

Prende un 5,5 Darmian, diligente ma non tira quando arriva in porta. Meglio Dumfries, 6,5 con una palla d'oro per Mkhitaryan. Voto 6,5 anche per Barella e per Calhanoglu (piede dalle grandi notti), così come per Zielinski, che per tutto il primo tempo danza sul pallone. Prende invece 5,5 Mkhitaryan dalla panchina. Bene Carlos Augusto, 6,5. una signora partita.

Davanti 5,5 per Thuram e anche per Lautaro ("Nessuno si è accorto del suo ingresso: non è normale"), bene invece Taremi: 6,5, fa giocare bene ogni compagno che gli sta vicino. Infine 6,5 per Inzaghi che incarta di nuovo Guardiola.

Per contro nel Manchester City fiocca più di qualche 5,5 (Savinho, Foden, Bernardo Silva, Grealish, Haaland e Guardiola) e due 5 a Rodri e De Bruyne. I migliori sono Lewis e Akanji da 6,5.

Partita da 6,5 per l'arbitro Nyberg che amministra agevolmente.