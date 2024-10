Nelle pagelle di Tuttosport, tante sufficienze e qualche picco per premiare la prestazione dell'Inter. Sufficienza per Sommer, salvato dal palo dopo una "paperissima" ma poi bravo nel finale contro Soulé. Voto 6 anche per Pavard e per Acerbi che pure resta in campo per poco. Inappuntabile De Vrij, 6,5 come Bastoni. Sempre in difesa ng per il subentrato Bisseck.

A centrocampo 6 per un "ordinato" Darmian e 6,5 per l'ottimo Dumfries che mette alla frusta Svilar. Tra i migliori Barella, 7, il cui dinamismo era mancato come il pane. Ovvio ng per Calhanoglu, un bel 7 per Frattesi che risulta protagonista nell'azione del gol interista. bene anche Mkhitaryan con il suo 6,5, mentre Dimarco (6) paga le fatiche azzurre e non incanta.

In avanti 6,5 per Thuram che quando si accende dà sempre la sensazione di poter fare qualcosa e 7 per Lautaro che al primo pallone buono spara sotto la traversa. "Un giocatore così non lo ha nessuno alle nostre latitudini", è la sentenza. Non giudicabile Correa. Voto 7 per Inzaghi: tre punti d'oro.

Nella Roma 6,5 per Svilar, Ndicka, ma anche un 5 a Cristante e Celik e un 4,5 a Zalewski. Pagella da 6 per Massa: direzione all'altezza.