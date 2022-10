ONANA 6 Sbriglia con i piedi un paio di pericoli , prende un gol senza colpe e festeggia un’altra vittoria dopo quella col Barça: difficile chiedere di più all’esordio in campionato.

D’AMBROSIO 6 Quando non si vergogna di stendere Laurienté come farebbe un difensore dilettante dà un bell’esempio sull’atteggiamento che dovrebbero avere in campo altri suoi compagni. Non sarà Beckenbauer, però dà sempre tutto. Skriniar (13' st) 6 Randella gli avversari con la cattiveria che pareva aver smarrito, complici le sirene estive.

ACERBI 6.5 Altra prova da professore: annulla Pinamonti e infonde sicurezza .

BASTONI 5 Sul gol del Sassuolo commette in fotocopia su Frattesi lo stesso errore che aveva fatto su Dybala , accentrandosi anziché andare a marcare l’uomo. Uno strafalcione che cancella il gran coast to coast fatto nel primo tempo a campo aperto.

DUMFRIES 7 Punto nell’orgoglio dalla panchina col Barça, torna a essere devastante sulla fascia, confermando di essere tra le poche fonti di gioco interiste, come prova pure l’assist a Dzeko sul primo gol.

BARELLA 6 Senza fare grandi cose, governa bene il centrocampo. Gagliardini (39' st) ng.

ASLLANI 5.5 La dura legge del giallo tanto cara a Inzaghi gli costa la sostituzione a fine primo tempo. Però , per dirla tutta, dopo una prestazione alquanto opaca. Mkhitaryan (1' st) 6 Frattesi è (pardon, sarebbe) il suo uomo sul gol del Sassuolo. Si rifà offrendo a Dzeko il cross che riaggiusta le cose per l’Inter.

CALHANOGLU 6.5 È tra le poche fonti di qualità che possiede oggi l’Inter, bravo pure davanti alla difesa.

DIMARCO 6.5 Finché ne ha, è una spina nel fianco per il Sassuolo. Darmian (23' st) 6 Al solito giudizioso.

DZEKO 7.5 Il Sassuolo è un elisir di lunga vita per lui, come provano i 6 gol segnati in carriera prima della doppietta di ieri. Inevitabile quindi che superasse a braccia alzate il traguardo dei cento gol in Serie A proprio a Reggio Emilia. Reti preziose come diamanti , anche per mettere sotto il tappeto il ricordo del solito erroraccio difensivo.

MARTINEZ 5 In momenti così, non segnerebbe nemmeno con le mani. Si divora almeno un paio di occasionissime e non sfrutta almeno altre due situazioni pericolose. A corredo, a conferma del fatto che , quando le cose non girano , proprio non girano, sull’unica iniziativa buona Consigli risponde con una parata che manco Superman. Lui invece è Calimero.

ALL. INZAGHI 6.5 Poco gioco, il solito gol subìto in modo banale ma pure tre punti che valgono oro. E dimostrano che anche in campionato si può vincere senza Brozovic.