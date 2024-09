Pagelle tutte positive per gli interisti presenti ieri a Budapest e protagonisti di Israele-Italia. Voto 6,5 per Bastoni, che si accentra per la costruzione ed è determinato nella marcatura. Stesso voto per Dimarco, con il suo contributo di sostanza sulla fascia. Tenta anche la conclusione in prima persona.

Il migliore dei nerazzurri è Frattesi, voto 7. Richiamato spesso dal ct per alcune situazioni gestite con poca lucidità, ma poi segna il settimo gol in azzurro e sfiora il bis nella ripresa.