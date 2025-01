Le pagelle di Tuttosport relative alla sfida tra Inter e Milan puniscono la prova di alcuni nerazzurri. A partire da Sommer, 5,5, responsabile sul gol di Theo Hernandez. Voto 5 a Bisseck, "dorme" sul taglio del 3-2. Da 6 De Vrij, comandante della difesa ma che tradisce in un paio di occasioni. Infine Bastoni da 6,5, un salvataggio sul 2-1 e diversi lanci al centimetro.

Voto 5 a Dumfries, che patisce Theo, mentre gli altri titolari in mediana si salvano tutti col 6, da Barella che offre più quantità che qualità, fino a Calhanoglu per la mezz'ora in cui gioca e a Mkhitaryan che partecipa alla rete dell'1-0. E ancora Dimarco, meno coinvolto del solito ma comunque sufficiente. Male invece i subentrati, Asllani che lascia troppi spazi e un non pervenuto Zielinski, entrambi da 5. Voto 5,5 per Carlos Augusto che si perde Theo sul 2-2.

Davanti bene Lautaro, 7, alla faccia del bomber in crisi, e bene anche Taremi che serve un assist e segna il 2-0 (voto 6,5). Inzaghi è da 5,5: l'Inter non pare al massimo dall'inizio e senza Thuram e Calhanoglu il gioco ne risente.

Nel Milan 7 a Maignan, Theo, Reijnders e Abraham, 7,5 a Pulisic e 8 a Leao e Conceiçao.

L'arbitro Sozza è da 5,5 per alcuni falli non visti.