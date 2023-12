Fioccano le insufficienze nelle pagelle dell'Inter proposte da Tuttosport dopo l'1-1 contro il Genoa. Non vanno oltre il 5 Sommer, Carlos Augusto, Thuram e Sanchez, mentre Darmian, Calhanoglu e Mkhitaryan prendono il 5,5. Sufficienza per tutti gli altri, con Arnautovic che prende il voto più alto (6,5) anche grazie al primo gol in campionato.