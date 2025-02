Le pagelle di Tuttosport "condannano" buona parte dei protagonisti in nerazzurro del derby d'Italia. Non Sommer, che prende 6,5, sempre reattivo e protagonista di due parate nel primo tempo. Male in difesa Pavard, in difficoltà quando Nico Gonzalez mette il turbo: 5,5. Stesso voto di Acerbi, beffato da Kolo Muani sul vantaggio. Sufficiente Bastoni, che si fa notare anche in fase offensiva. Al suo posto Carlos Augusto è da 5,5: entra nel momento peggiore della squadra.

A centrocampo Dumfries è da 7, rispetto a Savona sembra Bolt, anche se si divora un gol di testa. Salva anche un gol sulla linea. Sufficiente Barella, un fattore nel match ma alla fine è un 6 per il disimpegno sbagliato con cui serve Conceiçao nel primo tempo. Brutta gara di Calhanoglu, 5: male sull'episodio del gol e molto lontano dalla forma migliore. Voto 5,5 per Mkhitaryan, finisce la benzina dopo un tempo e la ripresa è una via crucis. Addirittura 5 per Dimarco, non c'è una sua azione che resti in mente una volta lasciato il campo. Da 5,5 la prova di Zalewski, secondo il quotidiano dà un po' di pepe ma è un fuoco fatuo.

Voto 5 per Taremi, troppe pause nel mezzo tra la rovesciata del primo tempo e la galoppata coast to coast del secondo. Al suo posto Thuram, 5,5, manca di testa l'occasione del pari. Bocciatura pesante per Lautaro, 4,5. Si divora, in particolare, un gol facile facile su cross di Dumfries nel primo tempo. Insufficienza anche per Inzaghi, 5,5: scelte di formazione logiche, anche quando ridisegna la corsia mancina, ma i suoi sbagliano l'impossibile sotto porta e la casellina dei big match resta vuota.

Nella Juventus, 7,5 a Veiga, Conceiçao e Nico Gonzalez, 7 a Gatti e Koopmeiners, 8 a Kolo Muani. Voto 7,5 anche a Motta. Sufficiente la prova di Mariani, in una gara che fila via liscia.