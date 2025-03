Le pagelle dell'Inter su Tuttosport partono dal 6 per Yann Sommer, replicato dallo stesso voto per Pavard. In mezzo alla difesa 6,5 per Acerbi che si mangia Ueda. Altro 6,5 a Bisseck, grande temperamento e voglia di spaccare il mondo.

Voto 7 a Dumfries, non si ferma mai e sembra in un momento di forma devastante. Sufficienza per Frattesi, che si accende a singhiozzo, e per Calhanoglu, protagonista sui rigori, quello a favore ma anche quello contro. Al suo posto Asllani, voto 5,5 per la leggerezza dell'ammonizione che gli farà saltare la prossima. Gara da 7 per Mkhitaryan, che fa vedere segnali del "vero" Mki, 6,5 a Carlos Augusto che lancia anche Thuram verso il gol. Sufficienza a Basatoni.

In attacco 7,5 a Thuram, un gol bellissimo e un avvio di ripresa inarrestabile, ma anche la simulazione sul rigore poi tolto dal Var. Sufficiente Arnautovic che gli subentra, 5,5 per Taremi, troppo leggero anche se conquista il penalty del 2-1. Inzaghi viene invece premiato col 6,5 dopo un successo importante alla sua duecentesima panchina con l'Inter.

Nel Feyenoord si salvano in pochi, tra cui l'autore del gol Moder (6,5). Malissimo Kruzliak, 4,5, alla direzione di gara.