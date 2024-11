Nelle pagelle di Inter-Venezia su Tuttosport il primo a prendere voto è anche il migliore dell'Inter. Yann Sommer si guadagna un 7,5 tenendo in piedi i nerazzurri con due grandi interventi su Oristanio e Pohjanpalo. Voto 6 ai "braccetti" Pavard e Bastoni, solo 5,5 a De Vrij in una difesa nella quale si aprono buchi anche per demeriti suoi.

A centrocampo 6,5 a Dumfries, una spina nella difesa del Venezia. Sufficienza per tre fra Barella, Zielinski e Mkhitaryan (non giudicabile Frattesi), mentre Dimarco è da 7 sparando assist un po' a tutti. Non giudicabile anche Darmian.

Davanti 5 a Thuram, fisicamente un fattore ma si mangia due gol, mentre Lautaro sale al 6,5 grazie all'incantesimo rotto del gol al Meazza. Voto 6 al concreto Taremi e anche a Inzaghi, che sente puzza di bruciato e schiera i titolari. Ma senza Sommer sarebbero stati guai.

Nel Venezia 7,5 a Stankovic, mentre l'altro "interista" Oristanio prende 5,5 per la monumentale occasione divorata nel primo tempo. Pagella da 5 per Ferrieri Caputi, soprattutto per il rigore non dato a Dumfries dopo il fallo di mano di Haps: un fischio che è parente stretto del contatto Bondo-Theo Hernandez in Monza-Milan.