HANDANOVIC 6 Un paio di parate non difficili ma con i piedi è un pianto.

SKRINIAR 6.5 Dietro è, al solito, inappuntabile.

DE VRIJ 6.5 Annulla ancora una volta Abraham.

DIMARCO 7 Agisce da regista arretrato e da lì nel primo tempo manda in tilt il dispositivo giallorosso. Bastoni (19' st) 6 Aggiunge solidità al muro.

DUMFRIES 7.5 Quando vola verso la porta sul primo gol, pare Bolt.

BARELLA 7 Aggredisce gli avversari con piglio gladiatorio.

BROZOVIC 7.5 Dopo Spezia ci ha preso gusto. Illumina San Siro con una magia strappa applausi: gol che profuma di scudetto. Quando esce, è standing ovation. Gagliardini (27' st) ng.

CALHANOGLU 8 È programmato per verticalizzare appena può e mostra di essere subito in palla quando mette alla frusta Rui Patricio con un gran tiro. Poi serve due assist (a Dumfries e Martinez), raggiungendo Berardi a dieci.

PERISIC 6.5 Per la Roma è una spina nel fianco: protagonista sulle prime due reti. Gosens (27' st) ng.

DZEKO 6 Per la prima volta non segna da ex alla Roma. Correa (19' st) 6 Pimpante.

MARTINEZ 7 Con una gran capocciata timbra il 20° gol in stagione, quarto in una settimana da incorniciare. Sanchez (37' st) ng.

ALL. INZAGHI 8 Inter bellissima e tremendamente concreta: dà scacco a Mourinho con Dimarco regista basso.