Voti alti ma non altissimi quelli che Tuttosport riserva agli interisti dopo il secco 3-0 di Cagliari.

Sommer 6.5 C'è lavoro anche per lui, in un 2024 spesso da spettatore pagato. Preziosa la chiusura in uscita bassa su Piccoli.

Bisseck 6.5 La solita fisicità, la solita presenza in entrambe le fasi, zero pericoli dalle sue parti.

De Vrij 7 Acerbi può recuperare con calma: torna titolare e toglie il respiro a Piccoli. Conquista il rigore che chiude la gara.

Bastoni 7 Esulta come se non si fosse accorto di aver sbloccato una gara insidiosa. Oltre al gol, tanti suggerimenti pericolosi.

Dumfries 6 Più timido del solito o forse meglio contrastato dagli avversari. Un'occasione sventata da Scuffet, ma non incide.

Barella 7.5 Qualcuno sa essere profeta in patria. Non segna ma è dal suo piede che partono i suggerimenti per le prime due reti nerazzurre. Zielinski (28' st) ng

Calhanoglu 7 Lautaro vanifica, da due passi, un suo regalo di Natale. Si rifà in prima persona dal dischetto, freddo come al solito. Asllani (34' st) ng.

Mkhitaryan 6.5 Apre troppo il compasso quando Thuram gli offre una palla da spingere in rete. Diverse incursioni pericolose. Frattesi (34' st) ng.

Dimarco 6 Ghiaccio nelle vene e controllo in area: la cosa più bella di un match meno sfavillante del solito. Carlos Augusto (28' st) ng.

Thuram 6 Subito pericoloso, col passare dei minuti si defila e cede al partner i fari della ribalta. Taremi (34' st) ng.

Lautaro 7 Mezzo voto in più perché il gol ritrovato pesa, soprattutto a lui. Sarà un caso, ma arriva quando non ci pensa più, dopo essersene divorati due facendo anche arrabbiare il suo allenatore.

All. Inzaghi 7 Saluta con i tre punti il 2024: un anno, anche al di là dello scudetto, dal sapore di consacrazione. Nicola gli chiude le fasce e l'Inter si rende pericolosa per vie centrali; l'approccio alla ripresa è il solito: incontenibile per gli avversari. Ora punta la Supercoppa.