Le pagelle di Tuttosport esaltano la gara di fatica proposta ieri dall'Inter contro l'Arsenal. In difesa un 6 a Sommer, che fatica sui corner ma è bravo su Havertz, mentre gli altri interpreti in difesa prendono due 7 (l'attento Pavard e l'arcigno De Vrij) e un 7,5 (Bisseck in versione muro).

Voto 7,5 anche per Dumfries, un moto continuo. Malino Frattesi, 5,5 e 6 a Barella (ingresso un po' "leggero" ma cresce negli ultimi 10'). Calhanoglu è da 7: rientro fondamentale. Positivo anche Asllani che subentra: 6,5, si cala bene in partita. Stesso voto di Zielinski che verticalizza e dietro contiene bene. Sufficienza al subentrato Mkhitaryan. Voto 6,5 a Darmian, che aiuta Bisseck su Saka. Davanti doppia sufficienza per Lautaro e Taremi, che ha il guizzo giusto in occasione del rigore. Voto 5,5 per Thuram, mezz'ora complicata. Non giudicabile Dimarco. Sette in pagella a Inzaghi, che dimostra di saper incidere sui giocatori in Europa dove si vede un'attenzione eccellente.

Nell'Arsenal non spicca nessuno. Due 6,5 per la coppia difensiva Saliba-Gabriel, ma anche un 5 a Merino che causa il penalty. Per Arteta è 5,5, la squadra è bella ma manca di cattiveria agonistica.

Pagella da 5 per Kovacs, giusto il rigore per l'Inter ma (per il quotidiano) ci sarebbe quello per l'Arsenal e le ammonizioni sono fiscali.