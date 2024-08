Diversi interisti sotto la sufficienza nelle pagelle di Tuttosport dopo il 2-2 di Genova. Il peggiore è Bisseck, mentre Thuram si guadagna la palma del migliore in campo.

Sommer 5 Già sull’uscita un po’ così su Vitinha, si era intuito che non fosse molto a fuoco. Presagi confermati dalla dormita sul colpo di testa di Bani che regala a Vogliacco il tap-in sul gol. Bravo, ma sfortunato sul rigore.

Bisseck 4 Sulla rete dell’1-0 è una statua di sale, l’errore sul 2-2 è da matita blu.

Acerbi 5 La condizione latita e lui non lesina pure qualche calcione agli avversari. Se la caverebbe pure, se non perdesse Vogliacco sull’1-0.

Bastoni 5.5 Partenza diesel, poi dopo aver chiuso bene il primo tempo, evapora.

Darmian 5.5 Un paio di iniziative discrete. Dumfries (16' st) 5.5 Arruffone.

Barella 6.5 Del terzetto dei centrocampisti titolari è nettamente il più pimpante, al di là del pallone che mette sulla testa di Thuram per l’1-1.

Calhanoglu 5.5 Con un destraccio sfiora un gol da urlo, poi si limita al piccolo cabotaggio. Taremi (30' st) ng

Mkhitaryan 5.5 L’ammonizione presa dopo un quarto d’ora è una zavorra e forse spiega la sua prestazione anonima. Frattesi (16' st) 6.5 Entra e pare indiavolato, suo l’assist per il 2-1 a Thuram.

Dimarco 6 Badelj gli nega un gol e l’altro glielo nega... il guardalinee. Carlos Augusto (30' st) ng

Thuram 7.5 Al di là della doppietta, ogni qual volta riesce ad attaccare la linea del Genoa, sembra che possa accadere qualcosa. Imprendibile.

Lautaro 6 Costringe Gollini a una paratissima e si sacrifica in nome della ragion di stato dopo una manciata di allenamenti e zero minuti nelle amichevoli estive. Asllani (41' st) ng

All. Inzaghi 6 Fa all-in passando al 3-4-3 e trova il 2-1 ma poi Bisseck fa il frittatone.