Nonostante una vittoria molto sofferta e una prestazione a singhiozzo, non mancano giudizi positivi per l'Inter nelle pagelle di Tuttosport. Voto 6,5 per Sommer trai pali, risponde a Hadjam e Lakomy ed è preciso nelle uscite. Sufficiente Pavard grazie soprattutto a un salvataggio su Virginius. Bene gli altri due interpreti in retroguardia, 6,5 per De Vrij e 7 per il coraggioso Bisseck.

A centrocampo 6,5 (forse un po' striminzito) anche per Dumfries, che argina Monteiro non senza difficoltà ma va meglio quando attacca. Solo 5,5 per Frattesi e un doppio 6 a Barella e Mkhitaryan. Sufficiente anche Carlos Augusto, che poi s'infortuna. Buon impatto sul match per Zielinski (6) e Dimarco (6,5).

In attacco da 5 Arnautovic e da 5,5 Taremi nonostante uno splendido tacco per Bisseck nel primo tempo. Un tacco ben usato anche da Lautaro (6,5) in occasione del gol decisivo, siglato da Thuram (7), che trasforma in oro la notte nerazzurra. Pagella da 7 anche per Inzaghi: perfetta la gestione dei cambi in ottica Juve.

Schizofrenica la gestione dei cartellini di Oliver (5). Nello Young Boys 7,5 al portiere von Ballmoos e 6,5 al vivacissimo Monteiro.