Le pagelle di Tuttosport sull'Inter si aprono col 5,5 a Sommer, che fa una prodezza su Reijnders ma (secondo il quotidiano) anche uno strafalcione sul gol rossonero, non trattenendo il tiro di Leao.

In difesa 6,5 a Pavard, a cui fa bene la concorrenza di Bisseck (7 da subentrato ridando spinta e idee alla squadra). In mezzo alla difesa 7 a De Vrij, ma anche un 5,5 a Bastoni, alquanto impreciso. Al suo posto altro 5,5 per "l'evanescente" Carlos Augusto.

A centrocampo Dumfries prende 6,5, liberando tutti i suoi cavalli nell'ultima mezzora. Stesso voto per Barella, sempre dentro la partita. Brutto 5 per Calhanoglu, la ruggine per il mese di stop c'è tutta. Sufficiente Zielinski, non Mkhitaryan che prende 5,5, scomparendo dalla partita dopo una buona partenza. Non giudicabile Frattesi, altro 5,5 invece per Dimarco, stranamente poco ispirato. Gran debutto per Zalewski, voto 7: se queste sono le premesse, è un grande acquisto.

In attacco 6 a Thuram, imprendibile nel primo tempo e arruffone nel secondo. Meno bene Lautaro, 5,5: gli manca l'acuto. Pagella da 6,5 per Inzaghi, che riaggiusta la partita coi cambi.

Il voto all'arbitro Chiffi è 5 per due macchie: il rigore sul contatto Pavlovic-Thuram e un mancato giallo a Lautaro per una spinta su Tomori.

Nel Milan 6,5 a Maignan, Walker, Pavlovic, Theo, Conceiçao, 7 a Tomori e Reijnders. Insufficienti Bennacer, Gabbia, Pulisic (tutti da 5,5), più Jimenez e Chukwueze (5 ad entrambi).