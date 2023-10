Anche su Tuttosport, nelle pagelle, ci sono diversi bocciati tra i nerazzurri dopo il 2-2 interno con il Bologna. Si salvano davvero in pochi,

Sommer 6 Sfiora il rigore, spiazzato sul 2-2; poi nessuna sbavatura.

Pavard 6 Nell'azione del gol è il meno colpevole, ma c'è pure lui nel patatrac. Per il resto, non sbaglia praticamente nulla.

Acerbi 5.5 Segna l'1-0, ma poi è morbido sul lancio che permette a Zirkzee di scappare per il 2-2.

Bastoni 5 La lettura peggiore del 2-2 è la sua, soprattutto quando lascia all'olandese tutto il tempo di calciare.

Dumfries 5.5 Non sfonda. Cuadrado (10’ st) 5 A differenza di Carlos Augusto, entra senza la giusta cattiveria.

Barella 5.5 Primo tempo discreto, poi si perde.

Calhanoglu 6 Prestazione così così, però mette il piede in entrambi i gol nerazzurri. Asllani (38’ st) ng.

Mkhitaryan 5.5 Meno "totale" di altre volte. Frattesi (32’ st) 5.5 Non riesce a incidere.

Dimarco 6 Avvio tonico, poi cala. Carlos Augusto (10’ st) 6.5 Fresco di prima convocazione nel Brasile, porta tanta spinta a sinistra.

Thuram 5.5 La sponda per Lautaro-gol e poco altro. Sanchez (10’ st) 5.5 Ci mette la garra sudamericana, ma non basta.

Martinez 5.5 Fa e disfa: il gol del 2-0 è una gemma, ma il rigore che permette al Bologna di rientrare subito in partita è pesantissimo per le sorti della partita.

All. Inzaghi 5.5 Nulla da dire sull’approccio alla partita, il rigore non è certo una sua responsabilità, ma nella ripresa sembra precipitosa la scelta di togliere subito Thuram: al di là della possibile stanchezza del francese, così perde un riferimento in area nel momento in cui la squadra schiaccia il Bologna nella sua trequarti.