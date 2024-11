Pagelle positive per gli interisti che hanno giocato ieri Belgio-Italia su Tuttosport. Quello che meno ha entusiasmato è Frattesi, voto 6: fatalmente meno pericoloso negli inserimenti per i compiti di raccordo assegnati. Alterna ottime cose a errori.

Sette in pagella per Bastoni, sfrutta il lancio nell'impostazione e bada agli inserimenti di Engels. Voto 6,5 per Dimarco, che si accentra spesso e trova cross meno "razzanti" rispetto al suo standard. Stesso voto per Barella, interessanti i suoi movimenti tra le linee ed è bravo a innescare Di Lorenzo nell'azione del vantaggio.

Altra prestazione non eccelsa per Lukaku: 5,5, grande sofferenza contro Buongiorno. Fa giusto ammonire Bastoni e sfiora il gol, ma non ci arriva mai.