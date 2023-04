Le pagelle della Gazzetta dello Sport agli interisti testimoniano una prestazione tutto sommato positiva per la squadra, ma deficitaria ancora negli ultimi 16 metri. Mkhitaryan migliore in campo (6,5) al pari di Acerbi e Darmian, mentre sufficienza piena per i vari D'Ambrosio, Bastoni, Barella, Dzeko, Lukaku, Brozovic e Dimarco. Il 6 anche per Inzaghi. Sotto la sufficienza restano Handanovic (5 soprattutto per la rissa finale), Gosens (5) e Lautaro (4,5, il peggiore). Senza voto Asllani, Correa e Dumfries.