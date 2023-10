L'Italia batte 4-0 in scioltezza Malta e si proietta alla sfida di Wembley con l'Inghilterra. Tra i nerazzurri scelti da Spalletti, brillano soprattutto Frattesi (ancora in gol) e Dimarco: ecco le pagelle della Gazzetta dello Sport.

6 Darmian - Come nell’Inter. Affidabile, tatticamente utile. Senza squilli, ma Bastoni e Mancini erano soli e Dimarco scattava: serviva protezione. Ma va anche all’attacco.

6 Bastoni - Non è mai un problema la fase difensiva perché Mbong (il suo uomo) e Montebello fanno davvero poco. Le chiusure sono puntuali e precise, la prima impostazione pulita.

6,5 Dimarco - Poi vedremo quanti chilometri ha corso, di sicuro tanti. Non s’è risparmiato e speriamo non vada in riserva a Wembley. Comunque ala aggiunta. Ma più quantità che qualità.

6 Barella - Sa fare meglio. La cosa più bella è la partecipazione al gol di Berardi, con incursione e scambio. Bonaventura lo obbliga a stare più basso, ora serve il Barella gladiatore.

6,5 Frattesi - Ancora lui. Non riesce proprio a fare a meno del gol. Entra nel finale e infila Bonello da fuori. Una mezzala che segna come lui? Forse Lampard. A Wembley non può mancare.