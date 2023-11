La Gazzetta dello Sport sceglie Dimarco come uomo del match di Inter-Frosinone. L'esterno nerazzurro si merita un 8 in pagella soprattutto per l'eurogol che stappa la partita: "Disegno magistrale". Solo mezzo voto in meno - 7,5 - per Thuram: "Giocate in serie, difficile marcarlo". Molto bene anche Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con il 7, mentre arrivano al 6,5 Sommer, Darmian, Acerbi, Lautaro e De Vrij. Nessun bocciato, i voti più bassi sono le sufficienze per Dumfries, Bastoni, Frattesi e Arnautovic. Bravo Inzaghi: 7 per lui.