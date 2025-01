L'umo decisivo nella trasferta di Venezia è Darmian (7). È lui il migliore in campo nelle pagelle della Gazzetta dello Sport: "Basta un’entrata per sorprendere il Venezia sulla respinta di Stankovic. Gol da attaccante. Un giorno si farà il conto delle situazioni che ha risolto?".

Bravo Asllani (6,5): "Serviva una risposta di personalità, dopo la deludente Supercoppa, ed è arrivata. Il gol nasce dal suo lancio al millimetro per Lautaro. In più, due tiri e tanta manovra".

Conferme per Lautaro (6,5): "Niente gol, ma mezzo 1-0 è suo: bravo a infilarsi in mezzo alla difesa, ricevere, stoppare e tirare. Nella ripresa Idzes si fa “muro” su un tiro diretto in rete. Presente".

A sorpresa, la rosea boccia Zielinski (5,5): "Il meno convincente in mediana. Un primo tempo discreto, aiutando anche la difesa, ma con poca lucidità. Una ripresa da centrale, ruolo non proprio suo. E l’Inter soffre".

Il peggiore è Arnautovic (5): "Quasi fosse un corpo estraneo, Arnautovic continua la sua storia personale in nerazzurro: entra distratto, poco deciso, e finisce con indebolire l’Inter".

Positivo Dumfries (6,5). Sommer, De Vrij, Bastoni, Barella, Carlos Augusto, Frattesi e Thuram sufficienti. Dietro la lavagna anche Taremi con 5,5. Senza voto Dimarco e Pavard.