È Calhanoglu il migliore in campo secondo la Gazzetta dello Sport nel match di ieri contro il Barcellona: il turco, match-winner, ottiene un 7,5 nelle pagelle del match. Stessa valutazione per De Vrij, finora tra i più criticati in stagione. Il 7 è per Inzaghi, Skriniar, Bastoni, Barella e Dimarco, mentre il 6,5 va a Onana, Darmian, Mkhitaryan e Acerbi. Sufficienti Gosens, Dzeko e Dumfries. Un unico bocciato: 5 a Correa, il peggiore secondo la rosea.