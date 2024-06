Naufragio azzurro a Berlino. L'Italia esce dall'Europeo nel peggior modo possibile, senza dare mai la sensazione di poter metter in dubbio la supremazia schiacciante della Svizzera. Male anche gli interisti impiegati da Spalletti, come evidenziano le pagelle della Gazzetta dello Sport.

4,5 Bastoni - Altro che difensore di movimento. Le consegne sono di stare dietro per evitare guai peggiori. Affonda come gli altri, magari qualche responsabilità individuale in meno.

4 Darmian - Irriconoscibile rispetto all’Inter: Ndoye gli scappa sempre, lui sbaglia posizione, si accentra, subisce. Un po’ di spinta nella ripresa.

4 Barella - L’infortunio, la botta subito: sarebbero attenuanti che però lui per primo rinnegherà. Non è questo Barella e si vede da come Freuler gli scappa sul gol. Un fantasma.

s.v. Frattesi