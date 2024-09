Ottima prova dell'Inter che esce indenne da Etihad e fa un figurone in casa del Manchester City. Le pagelle della Gazzetta dello Sport confermano totalmente l'impressione avuta ieri durante il match.

Barella (7,5) il migliore in campo: "Ovunque, non c’è zona di campo non coperta. Bravissimo in entrambe le fasi, sempre lucido: si capisce perché Guardiola lo voleva". Allo stesso livello Acerbi e Inzaghi.

Il 7 viene dato a Sommer, Bisseck, Bastoni e Zielinski, mentre 6,5 per Carlos Augusto, Calhanoglu e Taremi. Sufficienti Thuram, Lautaro, Pavard e Dumfries. Senza voto Frattesi. Un solo bocciato: Mkhitaryan con 5,5 ("Due cose non da Micki: il gol fallito con il destro e un pallone mal gestito sulla trequarti che avvia una ripartenza City").